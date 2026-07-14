Fenerbahçe, Greenwood'u Aziz Yıldırım'ın sözleriyle duyurdu

Süper Lig devi Fenerbahçe, İngiliz futbolcu Mason Greenwood transferini Aziz Yıldırım'ın sözleriyle taraftarlarına açıkladı.

TANITIMA AZİZ YILDIRIM DAMGASI

Başkan Aziz yıldırım'ın seçim sürecinde kongre üyelerine yaptığı konuşmadaki "Kardeşlerim yoldaşlarım dava arkadaşlarım! Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Şampiyonluk şarkılarını bu stadda söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim." sözleri Mason Greenwood'un transfer videosunda yer aldı.

GREENWOOD'DAN TARAFTARA MESAJ

Greenwood, "Merhaba Fenerbahçe ailesi, gösterdeğiniz bütün desteğiniz için teşekkür ederim. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım mükemmel bir sezon geçiririz." dedi.

TRANSFER KAP'A BİLDİRİLDİ

Fenerbahçe, Mason Greenwood'u KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertli kulüp, İngiliz yıldızın transferi için görüşmelere başladığını açıkladı.

''ÇOK MUTLUYUM''

İlk düşüncelerini aktaran yıldız isim, ''Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz. Haydi!'' şeklinde konuştu.

BONSERVİS DETAYLARI

Öte yandan Fenerbahçe'nin bu transfer için gözden çıkardığı rakam belli oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 39.000.000 Avro 3 sene içerisinde 3 eşit taksitle ödenecektir. Ayrıca FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedeli kulübümüz tarafından ödenecektir." denildi. İngiliz yıldız böylece sarı-lacivertli kulübün en pahalı transferi olarak tarihe geçti.

2030'A DEK İMZA

24 yaşındaki yetenekli hücum oyuncusu ile uzun vadeli bir planlama yapan Fenerbahçe, Greenwood ile Haziran 2030'a kadar geçerli olacak 4 yıllık bir sözleşme imzalayacak. İngiliz yıldızın sarı-lacivertli ekipten yıllık yaklaşık 10 milyon euro net maaş kazanması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Mason Greenwood, geride bıraktığımız sezonda Olympique Marsilya formasıyla gösterdiği performansla adeta parmak ısırttı. Fransız ekibiyle çıktığı 45 resmi karşılaşmada 26 gol atıp 11 de asist yapan genç yıldız, toplamda 37 gole doğrudan etki etti.