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Karısını yatakta başkasıyla basan koca öfkeden deliye döndü

Karısını yatakta başkasıyla basan koca öfkeden deliye döndü Haber Videosunu İzle
Karısını yatakta başkasıyla basan koca öfkeden deliye döndü
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Evinde eşini başka bir erkekle gören genç bir şahıs, yaşanan tartışmanın ardından her iki kişiye de fiziksel şiddet uyguladı. Olay anına ait cep telefonu görüntülerinin internete sızmasıyla birlikte, video kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenerek gündem oldu.

Karısını kendisinden yaşça büyük bir erkekle yatak odasında yakalayan genç, ikisini de darp etti. O anlara ilişkin görüntü kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kullanıcı tarafından izlendi. 

Kaynak: Haberler.com
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