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İletişim Başkanı Duran: AP'nin Kıbrıs kararı kabul edilemez

İletişim Başkanı Duran: AP'nin Kıbrıs kararı kabul edilemez
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs konusunda kabul ettiği ve TSK'ya yönelik asılsız iddialar içeren kararı kınadı. Duran, KKTC'nin meşru haklarını yok sayan girişimin hiçbir hükmü olmadığını belirterek, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu savunmaya devam edeceğini vurguladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Avrupa Parlamentosu'nun, Kıbrıs konusunda kabul ettiği ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik asılsız iddialar içeren kararı kabul edilemez buluyor, en güçlü şekilde kınıyorum" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu'nun, Kıbrıs konusunda kabul ettiği ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik asılsız iddialar içeren kararı kabul edilemez buluyor, en güçlü şekilde kınıyorum. Kıbrıs meselesine taraflı bir anlayışla yaklaşan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını yok sayan bu siyasi nitelikteki girişimin hiçbir hükmü ve değeri yoktur. 

"TÜRKİYE; KIBRIS TÜRK HALKININ VARLIĞININ VE GELECEĞİNİN TEMİNATI OLMUŞTUR"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne verdiği desteği kararlılıkla sürdürecek; Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu her platformda savunmaya devam edecektir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'yla adaya barış ve güvenlik getirmiş; Türkiye, Kıbrıs Türk halkının varlığının ve geleceğinin teminatı olmuştur. Siyasi saiklerle alınan hiçbir karar bu gerçeği değiştiremeyecek, Türkiye'nin Kıbrıs davasındaki kararlı duruşunu gölgeleyemeyecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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