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Her desteklediği takım kaybedince yeniden üzülmemek için çareyi bakın nasıl buldu

Her desteklediği takım kaybedince yeniden üzülmemek için çareyi bakın nasıl buldu
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Şimdiye kadar desteklediği Brezilya, Yeşil Burun Adaları, Portekiz, Fildişi Sahili ve Mısır'ın Dünya Kupası’ndan elenmesiyle büyük üzüntü yaşayan ünlü sosyal medya fenomeni IShowSpeed, Fransa-Fas maçında ilginç bir yönteme başvurdu. Her iki takıma da desteğini açıklayan ünlü fenomen, iki ülkenin birleşiminden oluşan bir forma giydi.

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen FIFA 2026 Dünya Kupası’nda desteklediği her takımın turnuvaya veda etmesiyle "kupa uğursuzu" ilan edilen dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni IShowSpeed, çeyrek finalde eşi benzeri görülmemiş bir yönteme başvurdu.

FRANSA VE FAS'IN BİRLEŞİMİNDEN OLUŞAN FORMA GİYDİ

Turnuva boyunca sırasıyla Brezilya, Yeşil Burun Adaları, Portekiz, Fildişi Sahili ve Mısır’ı destekleyen ancak her defasında büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ünlü yayıncı, Fransa - Fas karşılaşmasında işi şansa bırakmak istemedi. İki takımın da elenmesinden korkan fenomen, çareyi iki ülkenin renklerini ve armalarını taşıyan, özel tasarım bir birleşik forma giymekte buldu.

MAÇIN SONUNDA BU KEZ MUTLU

Sosyal medyada kısa sürede viral olan bu hamle, izleyicileri kahkahaya boğdu. Ünlü fenomenin maçın sona ermesinin ardından büyük bir mutluluk yaşadığı görüldü. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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