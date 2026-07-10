LGS'de 500 tam puan alan 3 öğrenci aynı okuldan çıktı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki İBB Akşemsettin Ortaokulu bir kez daha dikkat çeken bir başarıya imza attı. Okuldan 3 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu. Başarılarıyla gururlandıran öğrenciler, sınava hazırlık süreçlerini ve hedeflerini anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün açıklanan 2026 LGS sonuçlarına göre, bu yıl sınava 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu. Sınav, 81 il, 920 ilçe, 4 bin 244 okul ve 64 bin 697 salonda, yurt dışında ise 8 ülkedeki 11 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Yıllardır LGS'de Türkiye derecesi çıkaran Başakşehir'deki İBB Akşemsettin Ortaokulu, bu yıl da geleneği bozmadı. Okuldan Musab Erol, Gökçe Ağar ve Ahmed Sami Güneş isimli 3 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı ve Türkiye birincileri arasında yer aldı. Birincilerden Musab Erol ve Gökçe Ağar, sınava hazırlık süreçlerini anlattı.

"Saat 23.00'e kadar kütüphanede ders çalışıyordum"

Türkiye birincilerinden Musab Erol, hazırlık sürecinin kolay geçmediğini belirterek, "Süreç başta beni çok zorladı. Ortalara doğru daha da zorlanmaya başladım ama bırakmadım, daha çok çalıştım. Sonuçların açıklandığı sabah çok heyecanlıydım. Saat yediden sonra iki saat boyunca sonuçları bekledim. Sonucu görünce bütün stresim geçti. Yaz tatilinden beri neredeyse her gün çalıştım. Okulda, dershanede ve akşam saat 23.00'e kadar kütüphanede ders çalışıyordum. Ailem bana çok destek oldu. İleride Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği okumak istiyorum. Bu sınava girecek arkadaşlara en büyük tavsiyem süreklilik. Motivasyon bozulunca başarı da zorlaşıyor" dedi.

"Yaz tatilini konuları öğrenerek geçirdim"

500 tam puan alan öğrencilerden Gökçe Ağar ise hazırlıklara 7'nci sınıfın sonunda başladığını ifade ederek, "Yaz tatilini konuları öğrenerek geçirdim. 8'inci sınıfta düzenli şekilde çalışmaya devam ettim. Sonuçların açıklanacağı sabah çok heyecanlıydım. Heyecanımı bastırmak için Türkiye'nin voleybol maçını izledim. Son 10 dakika benim için hiç geçmedi. Çok stres oldum. Sonucu görünce annemle birlikte ağladık. Çok büyük bir rahatlama yaşadım. Gelecekte güzel işler yapmak istiyorum ancak hangi mesleği seçeceğime henüz karar vermedim. Sınava girecek arkadaşlar hiçbir zaman motivasyonlarını kaybetmesinler. Elbette zor zamanlar olacak ama vazgeçmesinler" diye konuştu.

Okul yönetimi ve öğretmenler de öğrencilerin elde ettiği başarıdan dolayı büyük mutluluk yaşarken, İBB Akşemsettin Ortaokulu'nun LGS'deki başarı geleneğini bu yıl da sürdürmesi dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı