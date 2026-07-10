Galatasaray'ın ilk rakibi belli oldu
Yeni sezon hazırlıklarına start veren Galatasaray, 17 Temmuz'da Ümraniyespor ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu olmayı başaran Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezonun hazırlıklarını sürdürüyor.
İLK RAKİP ÜMRANİYESPOR
Galatasaray, 2026-2027 sezonu öncesi ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacağını duyurdu.
MAÇ 17 TEMMUZ'DA
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 17 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de Ümraniye Şehir Stadı'nda Ümraniyespor ile hazırlık maçının oynanacağı belirtildi.