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Galatasaray'ın ilk rakibi belli oldu

Galatasaray'ın ilk rakibi belli oldu
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Yeni sezon hazırlıklarına start veren Galatasaray, 17 Temmuz'da Ümraniyespor ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu olmayı başaran Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezonun hazırlıklarını sürdürüyor.

İLK RAKİP ÜMRANİYESPOR

Galatasaray, 2026-2027 sezonu öncesi ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşılaşacağını duyurdu.

MAÇ 17 TEMMUZ'DA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 17 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de Ümraniye Şehir Stadı'nda Ümraniyespor ile hazırlık maçının oynanacağı belirtildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Çok iyi hazırlancaz merak etme haber com.

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