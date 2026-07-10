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Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangını davasında ara karar

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Beşiktaş Gayrettepe'de 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin davada mahkeme, 4 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına ve bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi.

Beşiktaş Gayrettepe'de 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davasında ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve bilirkişi raporunun beklenmesine hükmetti.

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan 2024'te 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar SEGBİS sistemiyle bağlanırken bazı tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Duruşma öncesinde hayatını kaybeden işçilerin yakınları ve ailelere destek veren sendika temsilcileri adliye önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada son bilirkişi raporuna tepki gösterilerek olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması talep edildi. Aranın ardından devam eden duruşmada mahkeme heyeti, önceki celsede hazırlanması istenen bilirkişi raporunun henüz dosyaya ulaşmadığını belirtti. Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmederken, bilirkişi raporunun beklenmesine ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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