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Fuhuş operasyonunda "meyveli" şifreleme oyununu polis bozdu

Fuhuş operasyonunda 'meyveli' şifreleme oyununu polis bozdu
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Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, üniversite öğrencisi kadınları fuhşa teşvik ettikleri iddiasıyla 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şebekenin kadınlara meyve kod adları verdiği belirlendi.

Edirne merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, üniversite öğrencisi kadınları fuhşa teşvik ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şebekenin deşifre olmamak için kadınlara meyve kod adları verdiği belirlendi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü fuhuş soruşturmasında çarpıcı detaylara ulaşıldı.

Şüphelilerin teknik takibe yakalanmamak amacıyla yurt dışı hatları üzerinden WhatsApp ile iletişim kurdukları tespit edildi. Şüphelilerin, fuhşa teşvik ettikleri üniversite öğrencisi kadınlara "şeftali" gibi çeşitli meyve kod adları verdikleri; randevu ayarlamak için de kadınların fotoğraflarını, yüzlerini bu meyve emojileriyle kapatarak WhatsApp durum kısmında paylaştıkları ileri sürüldü.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Edirne, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın 6 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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