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Hindistan'da kız çocuğunun cinsel istismar sonucu öldürülmesi infiale yol açtı

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Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde 11-12 yaşlarındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradıktan sonra öldürülmesi bölgede büyük infiale neden oldu. Öfkeli kalabalık bir kişiyi linç ederken, polis 35 kişiyi gözaltına aldı. Cinayetle ilgili 4 şüpheli yakalandı.

Hindistan'ın doğusundaki Batı Bengal eyaletinde bir kız çocuğunun cinsel istismara uğramasının ardından öldürülmesi bölgede geniş çaplı infiale neden oldu.

Telegraph India sitesinin haberine göre, Batı Bengal eyaletine bağlı Baruipur şehrinde cumartesi günü kaybolduğu ihbar edilen 11-12 yaşlarındaki kız çocuğunun cesedi gölette bulundu.

Çocuğun cinsel istismara uğradıktan sonra öldürüldüğünün anlaşılmasının ardından bölge halkı sokaklara döküldü.

Öfkeli grup, iş yerlerine ve demir yollarına zarar verip fail olduğunu düşündükleri bir kişiyi darbederek öldürdü.

Baruipur Emniyet Müdürlüğünden bir yetkilinin Hindistan resmi haber ajansı PTI'ya yaptığı açıklamada ise polis araçlarına saldıran ve kamu malına zarar veren şüphelilere yönelik operasyonlarda 35 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyet yetkilileri, bölgedeki protestolar sırasında zanlı olduğu iddiasıyla bir kişinin kalabalık tarafından linç edilmesi ve polise yönelik saldırılarla ilgili iki ayrı soruşturma yürütüldüğünü aktardı.

Cinayetle ilgili 4 gözaltı

Kız çocuğuna cinsel istismar ve cinayet davası kapsamında şimdiye kadar 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri ise salı gecesi yapılan olay yeri incelemesi sırasında bir polis memurunun silahını gasbederek kaçmaya çalışırken çıkan çatışmada öldürüldü.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
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