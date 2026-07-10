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Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi

Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
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İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 29 ve ulusal seviyede aranan toplam 25 olmak üzere toplam 54 suçlunun yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları; Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucunda, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. 

29'U KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen iş birliği neticesinde; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 25 olmak üzere toplam 54 suçlu ülkemize geri getirildi.

TÜRKİYE'YE İADELERİ SAĞLANDI

Bu kapsamda; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A., S.O., Y.T., S.K., F.M., S.M., N.A., S.B., H.K., M.D., Y.B., B.D., L.T., T.Y., B.M., F.E., H.İ.Ç., Ü.M., N.T., K.N., Ç.Y., D.B., C.B., A.D., S.Ö., U.Ç., B.K., Ö.T. ve Y.L. ile ulusal seviyede aranan M.A., S.B., M.A., Ü.K., H.M., F.C., S.Y., M.Ö., B.B., G.B., H.U., N.A., M.A., G.K., H.Ç., K.C., H.K., İ.U., A.İ., B.K., B.A., K.Y., B.Y., H.A. ve Ü.G. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

"KAHRAMAN POLİSLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUZ"

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

SUÇ LİSTELERİ KABARIK

Gürcistan (38), Almanya (5), Azerbaycan (2), Bulgaristan, Avusturya, Ekvador, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da yakalanan şahısların; uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme, tasarlayarak öldürme, dolandırıcılık, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal etme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, yağma, hırsızlık, parada sahtecilik, insan ticareti yapma, bir kimseyi fuhşa teşvik etme, yaptırma, aracılık etme veya yer temin etme, kasten öldürmeye teşebbüs, resmî belgede sahtecilik, mala zarar verme, Askerî Ceza Kanunu'na muhalefet, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme, hükümlü veya tutuklunun kaçması, yargı görevini yapanı etkileme, askeri yasak bölgelere girme, hakaret, zimmet, resmî belgeyi bozma, yok etme veya gizleme, güveni kötüye kullanma, 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından arandıkları belirlendi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
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