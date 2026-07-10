Kulüpler Birliği'nde Ertuğrul Doğan kararı

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüplerin talepleri doğrultusunda başkanlığa devam etme kararı aldı.

ERTUĞRUL DOĞAN İLE YOLA DEVAM

Kulüpler Birliği Vakfı, başkan Ertuğrul Doğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündemi, görev süresi dolan Doğan’ın geleceğiydi. Kulüplerden gelen yoğun baskı ve başka bir aday çıkmaması üzerine Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği Vakfı’nda başkanlığa devam etmeyi kabul etti.

YABANCI KURALI DEĞİŞECEK Mİ?

TFF’nin açıkladığı 10+4 yabancı kuralı da Kulüpler Birliği’nin öncelikli gündem maddelerinden biri olmasına rağmen, bu toplantıda ele alınmadı. Yabancı oyuncu kuralıyla ilgili tartışmaların ilerleyen günlerde yapılacak bir başka toplantıda masaya yatırılması bekleniyor. Toplantı, Ertuğrul Doğan’ın başkanlığında devam edecek şekilde sonuçlandı.