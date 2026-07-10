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Türkiye kararını verdi: NATO'nun o girişimine katılmıyoruz

Türkiye kararını verdi: NATO'nun o girişimine katılmıyoruz
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Türkiye, Kanada merkezli kurulacak Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası'na (DSRB) katılmayacağını açıkladı. Karar, ilgili bakanlıkların değerlendirmeleri sonucunda alındı.

Türkiye, Kanada merkezli yeni kurulacak Savunma, Güvenlik ve Dayanıklılık Bankası'na (Defence, Security and Resilience Bank-DSRB) katılmama kararı aldı.

8 ÜLKE KATILMA TAAHHÜDÜ VERDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; Kanada, Arnavutluk, Belçika, Yunanistan, Letonya, Lüksemburg, Romanya ve Ukrayna'nın katılma taahhüdünde bulunduğu Kanada merkezli bankaya Türkiye katılmayacak.

GİRİŞİMİN AMACI

Söz konusu banka, savunma alanında başta KOBİ'ler olmak üzere şirketlere uzun vadeli finansman imkanı sunacak çok taraflı bir banka olarak tasarlanıyor. 

ŞU AŞAMADA BU GİRİŞİME KATILMIYORUZ

Kanada'nın Montreal kentinde icra edilen müzakerelerden sonra Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan temsilcilerin katılımıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda şu aşamada bankaya katılma taahhüdünde bulunmama kararı alındığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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