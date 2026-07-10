Avrupa Parlamentosu'nun TSK'yla ilgili skandal kararına Türkiye'den peşe peşe tepki

Kıbrıs meselesinde Avrupa Parlamentosu'ndan tek taraflı ve tartışma yaratacak yeni bir adım geldi. Kabul edilen son kararda, Türkiye'nin adadaki varlığı ve 1974 yılında gerçekleştirilen Barış Harekatı uluslararası hukuktan koparılarak hedef tahtasına oturtuldu.

Kabul edilen metnin içeriğinde, tamamen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tezlerinin ve iddialarının esas alındığı görülüyor. Tartışmalı metin, Yunan asıllı raportör Eleonora Meleti tarafından hazırlandı. Kararda, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kadınlara yönelik suçlar işlediği yönünde asılsız iddialara yer verildi. Türkiye, metin boyunca doğrudan "işgalci" güç olarak tanımlandı.

TARİHİ VE HUKUKİ BAĞLAM YOK SAYILDI

Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği bu kararda, Kıbrıs Barış Harekatı'nın ortaya çıkış nedenleri ve uluslararası hukuk boyutu tamamen görmezden gelindi. Türkiye'nin garantörlük haklarından doğan müdahalesi bağlamından koparılırken, metin yalnızca Rum tarafının iddiaları üzerine inşa edilerek Türkiye'ye yönelik haksız ithamların aracı haline getirildi.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ YAĞIYOR

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: KARAR YOK HÜKMÜNDE

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen "Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar" içeren kararın yok hükmünde olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan, Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda kabul edilen karara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir." ifadesi kullanıldı.

Karar hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya tam destek verildiği belirtilerek, "Alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar, Avrupa Birliği'nin (AB) ve özelde Avrupa Parlamentosu'nun, Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir." denildi.

Açıklamada, AB kurumlarının, Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesinin endişe verici bulunduğu kaydedildi.