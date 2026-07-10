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Arda Turan, futbolcularının adeta pestilini çıkardı

Arda Turan, futbolcularının adeta pestilini çıkardı Haber Videosunu İzle
Arda Turan, futbolcularının adeta pestilini çıkardı
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Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Hazırlıklarını sürdüren Ukrayna ekibinin yoğun bir tempoda çalıştıkları, futbolcuların bu tempoya alışık olmadıkları gerekçesiyle zorlandığı dile getirildi. Antrenmandan yansıyan görüntüler, çalışmaların ne kadar zorlu geçtiğini gözler önüne serdi.

Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan, yeni sezon hazırlıklarında vitesi zirveye taktı. 

SHAKHTART DONETSK'TE ÇALIŞMALAR YOĞUN

Genç teknik adamın yönetiminde yoğun bir kamp dönemi geçiren Ukrayna temsilcisinde, antrenmanların dozu her geçen gün artıyor. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Arda Turan’ın ağır idman temposu karşısında futbolcular adeta pestile dönmüş durumda. Bu yoğun yüklemelere alışık olmayan oyuncuların, saha içinde nefes almakta zorlandığı ve fiziksel sınırlarını zorladığı dile getiriliyor. 

PAYLAŞIM GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Kulüpten paylaşılan son antrenman görüntülerinde de oyuncuların bitkin halleri ve döktükleri ter, yeni sezona ne kadar sert ve tavizsiz bir başlangıç yapıldığını gözler önüne serdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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