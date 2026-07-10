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Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran'a ilettik

Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran'a ilettik
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşmeleri sürdürme talebini kabul ettiklerini ancak Tahran yönetimine ateşkesin sona erdiğini açık şekilde ilettiklerini açıkladı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ateşkesin sona erdiğini bildirdiklerini açıkladı.
  • Katar heyeti, ABD koordinasyonuyla Tahran'a giderek tırmanan gerilimi azaltmak için diplomatik girişim başlattı.
  • ABD ve İran, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı'nı imzalamış, ancak 8 Temmuz'da çatışmalar yeniden başlamıştı.

Abd Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Trump, " İran, görüşmeleri sürdürmemizi istedi. Biz de bunu kabul ettik. Ancak ABD, kendilerine hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ateşkesin sona erdiğini açıkça bildirdi" dedi.

ABD KOORDİNASYONUNDAKİ KATAR HEYETİ TAHRAN'A GİTTİ

Trump'ın bu sözler önce ise çatışmaların sona erdirilmesi ve diyaloğun yeniden tesis edilmesi için harekete geçen Katar, iki ülke arasında köprü kurmak amacıyla kritik bir diplomatik girişim başlatmıştı.

Uluslararası haber ajansı Reuters'a konuşan yetkili bir kaynak, Katarlı müzakerecilerin İranlı makamlarla bir araya gelmek üzere Tahran'a gittiğini doğruladı. Kaynak, bu ziyaretin ve yürütülen görüşmelerin doğrudan ABD ile koordinasyon içinde gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Heyetin temel hedefinin; tırmanan gerilimi azaltmak, kopan bağları onarmak ve gelecekteki daha geniş kapsamlı müzakerelerin önünü açacak uygun diplomatik koşulları yaratmak olduğu ifade edildi.

MASADAKİ KRİTİK BAŞLIKLAR NELER?

Katar heyeti ile İranlı yetkililer arasında gerçekleştirilen görüşmelerin masasında, bölgedeki güvenliği ve ikili ilişkileri doğrudan etkileyen sıcak başlıklar yer alıyor. ABD ve İran arasında geçmişte sağlanan mutabakat zaptının fiili olarak hayata geçirilmesi için atılacak adımların belirlenmesi. Son dönemde Washington ile Tahran arasında ciddi askeri ve siyasi gerginliklere neden olan Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer (deniz trafiği) ve güvenlik anlaşmazlıklarının çözüme kavuşturulması. Bölgesel krizlerin derinleşmesini önlemek adına karşılıklı güven artırıcı adımların teşvik edilmesi.

ABD-İRAN HATTINDA SON DURUM

ABD-İran savaşını sonlandırmak için iki ülke, 14 Haziran’da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakat ile nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.

Trump, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde yaptığı açıklamada İran ile ateşkesin sona erdiğini duyurmuş, İranlı liderlere hitaben "yalancılar", "pislikler", "kötü niyetli", "şiddet eğilimli" ve "hasta insanlar" ifadelerini kullanmıştı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıServet BÖLÜK:

Bunlar Venezuela zannediyor İran'ın. Amerika kendi çöküşünü başlattı!!!

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Haber Yorumlarıfrknaknc93@gmail.com:

savaşmayın sevişin

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