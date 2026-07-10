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Almanya Federal Konseyi İsrail'in var olma hakkını inkar etmeyi suç sayan tasarıyı kabul etti

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Almanya Federal Konseyi, İsrail'in var olma hakkını kamuya açık şekilde inkar eden veya İsrail'in ortadan kaldırılması çağrısı yapanların 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Tasarı, yaz tatilinin ardından Federal Meclis'te görüşülecek.

Almanya Federal Konseyi (Bundesrat), İsrail'in var olma hakkını kamuya açık şekilde inkar eden veya İsrail Devleti'nin ortadan kaldırılması çağrısında bulunanların cezalandırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Hessen eyaleti tarafından sunulan tasarı, Berlin'de düzenlenen Meclisin 1067. Genel Kurulu'nda eyaletlerin çoğunluğunun desteğini aldı. Tasarının, yaz tatilinin ardından Federal Meclis'te görüşülmesi bekleniyor.

Düzenlemeye göre, İsrail'in var olma hakkını kamuya açık alanda veya bir toplantıda inkar eden ya da ülkenin ortadan kaldırılması çağrısında bulunanlar, bu ifadelerin antisemitik şiddeti veya keyfi eylemleri teşvik edecek nitelikte olması halinde 5 yıla kadar hapis veya para cezasına çarptırılabilecek.

Hessen Eyaleti Adalet Bakanı Christian Heinz, tasarının İsrail hükümetinin politikalarına yönelik eleştirileri engellemeyi amaçlamadığını savunarak, düzenlemenin Almanya'daki Yahudi yaşamının korunması için gerekli olduğunu ileri sürdü.

Federal Meclis Bilimsel Hizmetleri ise hazırladığı hukuki değerlendirmede, belirli bir görüşü hedef alan özel ceza düzenlemesinin Anayasa'nın ifade özgürlüğünü güvence altına alan hükümleriyle bağdaşmasının tartışmalı olabileceğine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek
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