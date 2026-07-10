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Araç sahipleri yazın sakın bu hatayı yapmayın! Kaş yapayım derken göz çıkardı

Araç sahipleri yazın sakın bu hatayı yapmayın! Kaş yapayım derken göz çıkardı Haber Videosunu İzle
Araç sahipleri yazın sakın bu hatayı yapmayın! Kaş yapayım derken göz çıkardı
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Otomobilini yaz sıcaklarının ve güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumak isteyen bir sürücü, aracının üzerine örttüğü brandayı kaldırınca hayatının şokunu yaşadı. Aşırı sıcaklar nedeniyle brandanın iç kısmındaki plastik kaplama eriyerek otomobilin kaportasına tamamen yapıştı.

  • Kalitesiz brandanın iç kaplaması yüksek sıcaklıkta eriyerek araç boyasına işledi ve kaportada geri dönüşü zor lekeler bıraktı.
  • Uzmanlar, hava almayan ve plastik oranı yüksek brandaların güneş altında eriyerek araç boyasına zarar verebileceği konusunda uyarıyor.
  • Isıya dayanıklı, kaliteli ve nefes alabilen kumaştan üretilen oto tekstil ürünlerinin tercih edilmesi öneriliyor.

Yaz aylarında araç sahiplerinin sıkça başvurduğu "branda ile koruma" yöntemi, bu kez kaş yaparken göz çıkardı. Aracının boyasını güneş yanıklarından korumayı amaçlayan sürücü, brandayı açtığında hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı.

KAPORTADA GERİ DÖNÜŞÜ ZOR İZLER KALDI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, güneş altında uzun süre bekleyen otomobilin üzerindeki branda adeta fırın etkisi yarattı. Brandanın kalitesiz malzemeden üretilen iç kaplaması, yüksek sıcaklığa dayanamayarak eridi ve doğrudan aracın boyasına işledi.

Brandayı kaldırdığında kaportanın üzerinde geniş lekeler ve dalgalı izler gören sürücü büyük şaşkınlık yaşadı. Uzmanlar, özellikle kalitesiz, hava almayan ve plastik oranı yüksek brandaların güneş altında eriyerek araç boyasına ve verniğine ciddi zararlar verebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Benzer mağduriyetler yaşamamak için ısıya dayanıklı, kaliteli ve nefes alabilen kumaştan üretilen oto tekstil ürünlerinin tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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