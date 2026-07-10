Haberler

Küçükçekmece'de market sahibine kurşun yağmuru: İş yerinin önünde dehşeti yaşadı

Küçükçekmece'de market sahibine kurşun yağmuru: İş yerinin önünde dehşeti yaşadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Küçükçekmece'de market işleten Suat B., iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda bacağına isabet eden 3 kurşunla yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Küçükçekmece'de market işleten bir kişi, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda bacağına isabet eden 3 kurşunla yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İŞ YERİNİN ÖNÜNDE DEHŞETİ YAŞADI

Olay, öğle saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede market işleten Suat B., iş yerinin önünde bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. 

BACAĞINDAN VURULDU

İddiaya göre taraflar arasında daha önceden husumet bulunan şüphelinin tabancasından çıkan kurşunlardan 3'ü Suat B.'nin bacağına isabet etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı market sahibini ambulansla hastaneye kaldırdı. Suat B.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! ABD-İran geriliminde yeni gelişme
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

KAAN için kritik eşik aşıldı! ABD Kongresi'nden engel çıkmadı

Dengeler altüst! Türkiye'nin gözbebeği projesinde kritik eşik aşıldı
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı
Kahreden ölüm: 2 yaşındaki Aybüke'nin sonu dedesinin elinden oldu

2 yaşındaki Aybüke'nin sonu dedesinin elinden oldu
Kulüpler Birliği'nde Ertuğrul Doğan kararı

Kulüplerin yoğun baskısına dayanamayan Doğan, ''Tamam'' dedi

İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu

İki ilde alarm! Sucuk ve kıymada mide bulandıran bulgu
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi

F.Bahçe'den sezonun en büyük transferi! Türk futbol tarihine geçecek
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı 'Kıbrıs' adımı geldi

Miçotakis mehterle karşılandı, hemen Türkiye karşıtı hamle geldi