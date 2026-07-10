Haberler

Mekke'de 40 yıldır mahsurdu; bugün Türkiye'ye dönüyor

Mekke'de 40 yıldır mahsurdu; bugün Türkiye'ye dönüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivaslı Ali Baybaş, 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'da çıkış yasağı nedeniyle mahsur kaldı. Diplomatik girişimler sonuç verdi ve Baybaş bugün Türkiye'ye dönüyor.

SİVAS'tan 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bir dava süreci nedeniyle hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak mahsur kalan Ali Baybaş (77), yapılan diplomatik girişimler sonuç vermesiyle memleketine dönüyor.

Sivas'ın Gürün ilçesi Kavak köyü nüfusuna kayıtlı Ali Baybaş, yaklaşık 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'da hakkında açılan bir davaya katılmadığı gerekçesiyle hukuki engeller ve ülkeden çıkış yasağı nedeniyle mahsur kaldı ve memleketine dönemedi. Zaman içinde geçirdiği kazalar sonucu kısmi felç kalan, ciddi sağlık sorunları ile uğraşan ve Mekke sokaklarında hayata tutunmaya çalışan Ali Baybaş, bu yıl hacca giden Türkler tarafından bitap halde fark edildi. Sanal medya paylaşımları ile gündeme gelen Ali Baybaş'ın durumu siyasilerin de dikkatini çekti. AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy'un girişimleriyle Dışişleri Bakanlığı tarafından Ali Baybaş'ın yurda dönüşü için çalışma başlatıldı. Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu'nun Suudi Arabistan makamları nezdinde yürüttüğü diplomatik girişimler olumlu sonuç verdi. Ali Baybaş'ın önündeki tüm idari ve çıkış yasakları tamamen kaldırıldı ve Türkiye'ye dönüş süreci resmen başladı.

BUGÜN TÜRKİYE'DE OLACAK

Suudi Arabistan'dan çıkış engeli ortadan kaldırılan Ali Baybaş için Türkiye'ye gelişi için planlama yapıldı. Uçak bileti alınan Ali Baybaş, akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. AK Parti Milletvekili Rukieye Toy, Ali Baybaş'ı bizzat İstanbul Havalimanı'nda karşılayacak. İstanbul'da bir gece konaklaması planlanan Baybaş'ın daha sonra Sivas'a ulaşımı sağlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! ABD-İran geriliminde yeni gelişme
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu

İki ilde alarm! Sucuk ve kıymadan neler çıktı neler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkaran silahlar Araplara satıldı
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı
Messi'ye savaş açan son isim Mbappe

Messi'ye savaş açan son isim Mbappe!
Arda Turan, futbolcularının adeta pestilini çıkardı

Bu hale gelmelerinin sebebi Arda Turan
Kahreden ölüm: 2 yaşındaki Aybüke'nin sonu dedesinin elinden oldu

2 yaşındaki Aybüke'nin sonu dedesinin elinden oldu
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi

F.Bahçe'den sezonun en büyük transferi! Türk futbol tarihine geçecek
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı 'Kıbrıs' adımı geldi

Miçotakis mehterle karşılandı, hemen Türkiye karşıtı hamle geldi