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Taklit-tağşiş gıdalar listesine 15 yeni ürün eklendi

Taklit-tağşiş gıdalar listesine 15 yeni ürün eklendi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaların listesini güncelledi. Listeye 15 yeni ürün eklenirken, sucuk ve kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi.

TARIM ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 15 yeni ürün daha eklendi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında halk sağlığını tehlikeye atan firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Güncellenen listeye, 6'sı sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere 15 yeni ürün eklendi. Listede sucuk, kıyma, çay ve salam gibi ürünler yer aldı.

TEK TIRNAKLI ETİ TESPİT EDİLDİ

Bir markanın 'dana sucuk' ibaresiyle sattığı üründe deri dokusu ve kanatlı eti tespit edildi. Mersin'in Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde faaliyet gösteren iki ayrı firmanın çiğ dana kıymasında tek tırnaklı eti bulundu. Ayrıca Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir firmanın 'dana sucuk' ibaresiyle, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir diğer firmanın ise 'ısıl işlem görmüş dana sucuk' ibaresiyle sattığı ürünlerde de tek tırnaklı eti tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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