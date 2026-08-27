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Gaziantep'te lokanta bacasında yangın

Gaziantep'te lokanta bacasında yangın
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Gaziantep’te bir lokantanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziantep'te bir lokantanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi Adnan İnanıcı Caddesi'ndeki bir lokantada çıktı. İddiaya göre, lokantanın baca kısmında çıkan yangın sonrası etrafı yoğun duman kapladı. Durumu fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bacada çıkan küçük çaplı yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrası lokantada hasar oluşurken inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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