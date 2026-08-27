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Urfa'da Fıstık Hasadı Başladı: İç Fıstık 2 Bin Lira

Urfa'da Fıstık Hasadı Başladı: İç Fıstık 2 Bin Lira
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Şanlıurfa'da tecilli Urfa Keten Köyneği ve Antep fıstığında hasat sezonu başladı. Üreticiler topladıkları fıstıkları tesislerde işleyip paketliyor; su altı yaş fıstık 245 lira, iç fıstık ise 2 bin liraya kadar alıcı buluyor.

Şanlıurfa'da tarımsal üretimin önemli değerlerinden olan tecilli Urfa Keten Köyneği fıstığı ve Antep fıstığında hasat sezonu başladı.

Üreticiler, yaklaşık altı aylık gelişim ve olgunlaşma sürecinin ardından bahçelerden topladıkları fıstıkları tesislerde işledikten sonra piyasaya sürüyor.

Tarladan işlenme tesislerine

Hasat edilen fıstıklar, üreticiler tarafından özenle toplanarak kabartma tesislerine gönderiliyor. Tesislerde çeşitli işlemlerden geçirilen fıstıklar, kalite ve iriliklerine göre ayrıştırılarak özenle işleniyor ve paketlenerek tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Ziraat Mühendisi Mehmet Emin Doğan, yıl boyunca çiftçilere teknik destek sağladıklarını ve artık hasat sezonunun başladığını belirtti.

İç fıstık fiyatı 2 bin lirayı buluyor

Bu yıl fıstık fiyatları hakkında bilgi veren Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin, "Burada gerekli kontroller yapıldıktan sonra hasat dönemine geçtik. Burada çiftçilerimiz fıstıklarını römorklara doldurup fıstık kavlatma tesislerine götürüyor. Tesiste yaş, dolu ve boş ayrımı yapıldıktan sonra fırfıra koyarak çöplerini ayırıyorlar. Çuvallara konulduktan sonra işlenmek için sanayi bölgesine götürülüyor. Su altı yaş fıstık 245 liradan işlem görüyor. İç fıstık ise bin 700 ile 2 bin lira arasında işlem görüyor" diye konuştu.

Hasat edilen ürünlerin işleme ve paketleme süreçlerinin ardından iç ve dış pazarlara sunulması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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