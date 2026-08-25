77 Şüpheliye Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 68 Gözaltı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul, Antalya ve Gaziantep koordinesinde 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve kaçakçılık operasyonunda 77 şüpheliden 68'inin gözaltına alındığını, 9'unun yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek: (Yasa dışı bahis ve kaçakçılık operasyonları) "Bu sabah İstanbul, Antalya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız ile Antalya ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından 11 ilde, 77 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şu ana kadar 68 şüpheli gözaltına alındı, 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı