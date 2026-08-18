Milletvekili Meriç bıçaklı saldırıda yaralandı, hayati tehlikesi yok

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıyla ilgili, "Milletvekilimiz Melih Meriç'in hayati tehlikesi yok, zanlı aranıyor" dedi.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Meriç, CHP Oğuzeli eski ilçe başkanı S.A.K. ile tartıştıktan sonra şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Olay sonrasında yaralanan milletvekili Melih Meriç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Karın bölgesinden bıçaklanan Meriç'in, hastanede ameliyata alındığı öğrenilirken Gaziantep Valisi Kemal Çeber de hastaneye gelerek Meriç'in durumu hakkında hastane yönetiminden bilgi aldı.

"Melih Meriç'in hayati tehlikesi yok, zanlı aranıyor"

Milletvekili Melih Meriç'in son durumu hakkında bilgi veren Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Öncelikle güzel haberden başlayayım. Vekilimizin durumu elhamdülillah iyi. Ameliyatı biraz önce tamamlandı. Biz de anlık olarak takip ettik. Başhekimimiz de yanımda ihtiyaç olursa teknik bilgileri verir. Ama yaklaşık bir buçuk saat önce Vekilimiz yine şehrimizin sokaklarındayken, vatandaşla beraberken yanına yaklaşan bir şahıs tarafından önce sohbet, sonra o sohbetin tartışmaya dönmesi, ondan sonra da şahsın Vekilimizi bıçaklaması şeklinde gelişen bir olay var. Şahıs bilinen bir şahıs, bir siyasi partimizin eski Oğuzeli ilçe başkanı inşallah yakın bir zamanda da emniyet güçlerimiz onu alacaklar. Yani şahıs tespitli kaçtığı bölgeyi biliyoruz. Kısa zamanda alacağımızı düşünüyoruz ama önceliğimiz tabii vekilimizin sağlık durumu. O da elhamdülillah çok kısa zamanda hastanemize intikal ettirildi. Sağ olsun kıymetli başhekimim, sağlık müdürüm tüm organizasyonu anında yaptı. Hızlıca ameliyata alındı. Korktuğumuz bazı senaryolar vardı. Hiçbirisi de olmadı, toparlandı. O süreç içerisinde de Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu çok yakından takip ettiler. Aileyle görüştüler. Bizlerden bilgi aldılar. Onlar da anlık olarak takip ediyor. Hepimiz çok üzüldük. Vekilimiz de hepimizin çok sevdiği, tüm şehrin çok sevdiği, çok güler yüzlü, sürekli insanlarla hakla iç içe olan bir vekildir. İnşallah sağlıkla çok kısa bir zamanda tekrar sevdiklerine ve inşallah şehrimizin hizmetine dönecektir" dedi.

Zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirten Vali Çeber, "Olayın nedenini bilemiyoruz. Ama şahıs dediğim gibi bir siyasi partinin eski Oğuzeli ilçe başkanı artık hangi konuda tartışıyorlarsa görüntüde önce bir sohbet var ama sonra tartışmaya dönen bir görüntü takip ediliyor. Şahıs alındığında ona soracağız. Vekilimiz kendine geldiğinde, meseleyi anlatacaklar. Ama konu ne olursa olsun yani sonucunun bıçaklama, yaralanma kim olursa olsun olmaması tabii gerekiyor. Dediğim gibi şahsı biliyoruz. 27 tane suç kaydı olan bir şahıs ve bindiği araçtan indiği ve gittiği güzergah tespitli. Arkadaşlarımız tüm teknik imkanları, tüm fizik imkanları, insan kaynağı imkanlarını kullanarak kısa zamanda onu alacaklar. Şimdi bütün ekiplerimiz o bölgede çalışıyor. Elhamdülillah hayati risk yok. Onu kıymetli başhekimim daha iyi ifade eder" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan ise, "Şu anda durumu stabil. Ameliyatın büyük bir önemli olan kısmı yapıldı. Bir bağırsak yaralanması vardı. Orası tamir edildi. Şu anda son kontrolleri yapılıyor. Tansiyonlarımız, vitallerimiz şu an için stabil. Artık şu an en son aldığımız bilgiyle artık yavaş yavaş kapatma aşamasına geçildi" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı