EMEP Milletvekili Karaca: 'Ekmeği ve doğası için direnen balıkçı köylülerin yanındayız'

HABER: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE)- Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Zelek Balıkçı Köyü Limanı'nda, kafes balıkçılığı projesine karşı yaklaşık iki yıldır mücadele eden köylüler ve balıkçılarla bir araya geldi. Karaca, balıkçıların ve köylülerin yaşadıkları sorunları dinleyerek, doğaları, yaşam alanları ve geçim kaynakları için verdikleri mücadelenin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Buluşmada Sevda Karaca'ya YENİ PARTİ Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da eşlik etti.

Zelek Balıkçı Köyü Limanı'nda Kuzuoğlu Grup tarafından kurulmak istenen kafes balıkçılığı projesine karşı yaklaşık iki yıldır mücadele eden kadınlar, Milletvekili Sevda Karaca'ya yaşadıklarını anlattı.

"LİMANIMIZI LOJİSTİK MERKEZİ OLARAK KULLANACAKLAR"

Yıllardır kaptanlık ve balıkçılık yaptığını vurgulayan balıkçı Hacer Yüzseven, şunları söyledi:

"Ben Rize Pazar Balıkçı köyünden Hacer Yurtsever. Kaptanam, balıkçıyım. Gemi adamı cüzdanım var ama onun için 'gemi kadını' diye de değiştirilmeyi de istiyorum aslında. Bu tekneyi ben yaptırdım, emekli oldum. Balıkçılığa 5 yaşından beri başkalarının teknesiyle çıkıyordum. Allah nasip etti, tek hayalimdi bir tekne. ve bunlar ticari tekneler. Şu kafesi başka bir yer olabilir, niye olmasın? Koca Karadeniz... Ben söyleyeyim onlara, koca Karadeniz'de bu kafesi koyacak yer yok mu da Zelek Balıkçı Köyü'ne koyuyorsunuz? Kafesi tam bakın şunun arkasında yaptılar. Oradan bu limana gelmek 3 dakika, 5 dakika. Şimdi konum olarak tam nokta atışı dediğim öyle güzel bir yer. Onlar oradan taşınacak mal taşıyacaklar; ithalat, ihracat, yemek, yükleme, paketleme... Lojistik alanı yapacaklar, tesis kurma niyetleri var diye düşünüyoruz. Çünkü bu kadar ısrar etmelerinin sebebi bu" dedi.

"BİR ŞİRKETİN BÖLGE HALKININ BU DÜZENİNİ BOZMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Balıkçı Hacer Kanbay ise şirketin bölge halkının yaşam düzenini bozmasına izin vermeyeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bir şirketin bölge halkının bu düzenini bozmasına izin vermeyeceğiz. Bir şirket bu kadar kendisinin karını, karı için bu kadar halkın zarar görmesine hiç kimsenin yüreği izin vermeyeceğine de inanıyorum. O yüzden sizler çok kıymetlisiniz, geliyorsunuz. Türkiye'ye sesimizi duyuracaksınız. Çünkü halkın üzülmesine kimse razı gelmez."

"BİZE YAZIK, GÜNAH DEĞİL Mİ , BİZ BUNU HAK EDECEK NE YAPTIK?"

Bir hafta önce nöbet esnasında yaşadıklarını anlatan balıkçı kadın Hacer Tafralı, yaşadığı olayın kendisini ve ailesini derinden etkilediğini belirterek şunları söyledi:

"Koştuk, indik buraya, çocuklar kucağımızda. Jandarma bizi içeri almıyorlar. ya burası bizim değil midir, biz içeri niye giremiyoruz? Çocuklar bizim kucağımızda kaldı. Ben oğlumu mu üzüleyim, torunlarıma mı üzüleyim? Ne yapacağımı şaşırdım. Dışarıda bağırdım çıktım. Ben ne yaptığımı da bilmiyorum. Hatırlamak, hatırlamak da istemiyorum. O şekilde... Benim çocuklarımın ne günahı vardı? Öyle bir şey olacağını beklemiyorduk yani biz. Hiç unutulmayacak bir şey. Ufaktan ufaktan belki unutulur ama bu çocuğumun ısrarı... Bunu alayım, peşime alıyorum şu anda hani alışsın o şeye. Kızım, jandarmalar bizi korurlar, onlar bizim, bir şey olmaz. Ölelim ki bu çocuk alışsın diye buraya götürüyorum. Bize yazık, günah değil mi? Biz bunu hak edecek ne yaptık?" ifadelerini kullandı.

"EKMEĞİ VE DOĞASI İÇİN DİRENEN BALIKÇI KÖYLÜLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kafes balıkçılığı projelerine karşı iki yıldır doğasını, yaşam alanlarını ve geçim kaynaklarını savunan yöre halkına destek vermek amacıyla Zelek Balıkçı Köyü Limanı'nda nöbet tutan balıkçılarla bir araya gelen Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, köylülerin mücadelesinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Karaca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ekmeği ve doğası için direnen köylülerle buluştuk. Nesillerdir balıkçılıkla geçinen köylüler, bir şirketin karı uğruna yüzlerce kişinin nasıl ekmeksiz bırakılmak istendiğini, jandarmanın bir patrona nasıl kalkan yapıldığını, hakkını arayana nasıl zulmedildiğini tane tane anlattılar. 'Biz burada açgözlülükle mücadele ediyoruz' diyen köylülerin detaylı anlatımlarını da dinledik burada. Kafes balık projesine karşı mücadele eden Balıkçı Köyü halkının mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA