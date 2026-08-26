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Gaziantep'te Elyaf Fabrikasında Yangın: 2 İşçi Dumandan Etkilendi

Gaziantep'te Elyaf Fabrikasında Yangın: 2 İşçi Dumandan Etkilendi
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Gaziantep 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir elyaf fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 47 itfaiye aracı ve 75 personel, alevlere müdahale etti. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangında fabrika kullanılamaz hale gelirken, 2 işçi dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GAZİANTEP'te elyaf fabrikasında yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 2 fabrika işçisi dumandan etkilendi.

5'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki elyaf fabrikasında, saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan duman çıktığını gören işçilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına; 47 itfaiye aracı ve 75 personel müdahale etti. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın için itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Fabrika kullanılamaz hale gelirken, 2 fabrika işçisi dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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