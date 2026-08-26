Haberler

Gaziantep'te Elyaf Fabrikasında Yangın

Gaziantep'te Elyaf Fabrikasında Yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Günteks Elyaf fabrikasında saat 03.30 sıralarında çıkan yangın, 47 araç ve 75 personel ile müdahale sonucu söndürüldü. 2 kişi dumandan etkilenirken fabrikada büyük maddi hasar oluştu; yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep'te elyaf fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince alınarak söndürüldü.

Şehitkamil ilçesi 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Günteks Elyaf adlı fabrikada, saat 03.30 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. 112 acil çağrı merkezinde yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye yangına toplam 47 araç ve 75 personelle müdahale etti. Alevler söndürülürken, 2 kişi dumandan etkilendi. Fabrikada ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e cinayetten soruşturma

Süleymancıların liderine cinayetten soruşturma! Raporda korkunç tespit
Kim Milyoner olmak İster'den Şampiyonlar Ligi'ne! Dünya bu olayı konuşuyor

Milyoner'den Şampiyonlar Ligi'ne! Dünya bu olayı konuşuyor
Bu sene kıyamet kopacak! Galatasaray'dan Leao bombası

Bu sene kıyamet kopacak! Galatasaray Leao ile anlaştı
Özel hastanede ihmal iddiası! Anne ile bebeği yan yana toprağa verildi

Bir babanın taşıyabileceği en ağır yükü taşıdı
Sultangazi'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

"Laf atma" tartışması kanlı bitti! Suç makinesi aranıyor
27 yıldır böylesi görülmüyor! Altın yatırımcılarına önemli uyarı

27 yıldır böylesi görülmüyor! Altın yatırımcılarına önemli uyarı
Torreira'dan Devrim'e olay gönderme! Köpeğine koyduğu isme bakın

Devrim'e olay gönderme! Köpeğine koyduğu isme bakın

Kenya'da keçisini ararken altın buldu! Kazma küreği kapan bölgeye akın etti

Keçisini ararken buldu! Kazma küreği kapan bölgeye koştu