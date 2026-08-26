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Nizip'te Polis Kovalamacası: Sürücü Park Halindeki 4 Araca Çarptıktan Sonra Yakalandı

Nizip'te Polis Kovalamacası: Sürücü Park Halindeki 4 Araca Çarptıktan Sonra Yakalandı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sırasında park halindeki 4 araca çarparak durdu. Araçtan inen sürücü gözaltına alınırken, çarpışma sonucu araçlarda maddi hasar oluştu ve soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sırasında park halindeki 4 araca çarptıktan sonra yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Nizip ilçesi Mustafa Kökmen Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, polis arama noktasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçmaya başladı. Şahsın kaçması üzerine takibe başlayan polis ekipleri, şahsı yakalamaya çalışırken şahıs ise ısrarla kaçmaya devam etti. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından kaçan şahıs, park halindeki 4 araca çarparak durdu. Araçtan inen sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şahsın aracı ile çarptığı araçlarda maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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