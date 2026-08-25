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Gaziantep'te 108 kilo metamfetamin ele geçirildi

Gaziantep'te 108 kilo metamfetamin ele geçirildi
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Gaziantep’te bir araçta yapılan aramalarda 3 valize zulalanmış halde 108 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Gaziantep'te bir araçta yapılan aramalarda 3 valize zulalanmış halde 108 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında, bir araçta arama yapıldı. Hassas burunlu dedektör köpek destekli aramalar neticesinde aracın bagaj kısmında 3 valiz içerisinde zulalanmış halde 108 kilo metamfetamin ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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