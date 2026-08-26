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Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
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Gaziantep’te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 116 kök kenevir ve 550 gram esrar ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 116 kök kenevir ve 550 gram esrar ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde üretimi ile ticaretine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde Şahinbey, Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 550 gram esrar, 116 kök kenevir bitkisi ve 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan 9 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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