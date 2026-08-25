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20 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezalı Şahıs Gaziantep'te Yakalandı

20 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezalı Şahıs Gaziantep'te Yakalandı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, cinsel istismar suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ş. yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te cinsel istismar suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Nizip ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, cinsel istismar suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ş. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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