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Gaziantep'te dönerci bacasında yangın

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Gaziantep'te dönerci dükkanının bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziantep'te dönerci dükkanının bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Şehitkamil ilçesi Adnan İnanıcı Caddesi'nde bir dönerci dükkanın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İşletme çalışanlarının ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle bacada hasar oluştu.

Kaynak: AA
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