Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırıya siyasetten peş peşe tepki: Şiddeti kabul etmiyoruz

Gaziantep'te Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e yönelik gerçekleştirilen bıçaklı saldırı, siyasetin gündemine oturdu. Meriç’in tedavisi sürerken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel saldırıyı kınayarak sorumluların ortaya çıkarılmasını istedi.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: ŞİDDETİN KARŞISINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Melih Meriç’e yönelik saldırının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, bir milletvekilinin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Çiftçi, “Ülkemizde huzur ve güven ortamını hedef alan her türlü şiddetin karşısında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Çiftçi, sürecin titizlikle takip edildiğini ifade ederek Meriç’e, ailesine ve parti mensuplarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

ADALET BAKANI GÜRLEK: FAİLLER ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek de saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Meriç’e yönelik saldırıyı “menfur saldırı” olarak nitelendirerek sert biçimde kınadı.

Meriç’e acil şifalar dileyen Gürlek, saldırının ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Gürlek, saldırının tüm boyutlarının aydınlatılacağını belirterek, sorumluların adalet önünde hesap vermesi için gerekli adımların kararlılıkla atıldığını vurguladı.

ÖMER ÇELİK: ŞİDDET KÜLTÜRÜ SİYASİ ALANDA DA MAHKUM EDİLMELİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de saldırıya tepki gösterdi. Şiddetin her türlüsünün lanetlenmesi gerektiğini belirten Çelik, siyasi alanda da şiddet kültürünün kesin biçimde reddedilmesi gerektiğini ifade etti.

Çelik, “Şiddetin her türlüsü lanetlidir. Şiddet kültürü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da mahkum edilmelidir” dedi.

Çelik, tedavisi devam eden Meriç’in bir an önce sağlığına kavuşmasını dileyerek ailesine ve parti teşkilatına geçmiş olsun mesajı gönderdi.

ÖZGÜR ÖZEL: ALÇAK SALDIRIYI LANETLİYORUM

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise saldırının ardından yaptığı açıklamada Meriç’e yönelik saldırıyı sert sözlerle kınadı.

Meriç’in ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Özel, “Siyasetin üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesinin düşmesini asla kabul etmiyor, sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Özel, Meriç’in en kısa sürede sağlığına kavuşarak yeniden aralarına dönmesini diledi.