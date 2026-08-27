Haberler

Gaziantep’ten yükselen yeni enerji: Extron

Gaziantep’ten yükselen yeni enerji: Extron Haber Videosunu İzle
Gaziantep’ten yükselen yeni enerji: Extron
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep’te kendi altyapısıyla faaliyet gösteren Zirve İçecek Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, düzenlenen tanıtım toplantısında markasını, ürünlerini ve yeni dönem hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Zirve İçecek Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kurucu Başkanı Baki Bulut, markanın üretim, satış ve ihracat çalışmalarına ilişkin bilgiler verirken, Extron’un 2026-2027 sezonunda Gaziantep Futbol Kulübü’ne şort ön yüzüne sponsor olduğunu açıkladı.

Gaziantep’te düzenlenen Extron lansmanı; Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Zirve İçecek Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kurucu Başkanı Baki Bulut ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Extron’un ürün yaklaşımı, üretim altyapısı ve büyüme hedefleri paylaşılırken, Gaziantep Futbol Kulübü ile hayata geçirilen sponsorluk iş birliği kamuoyuna duyuruldu.

Gaziantep’in güçlü üretim ve girişimcilik kültürünün içerisinde geliştirilen Extron; ürün içeriğinden lezzetine, tasarımından marka kimliğine kadar bütünsel bir yaklaşımla hazırlandı. Doğal bitki özlerinden elde edilen içeriklerle geliştirilen ve koruyucu içermeyen ürün ailesiyle Extron, farklı tüketici beklentilerine yönelik alternatifler sunuyor. Hareket ve dinamizmi marka karakterinin merkezine alan Extron, özgün ürün seçenekleriyle pazarda yerini almaya hazırlanıyor.

Extron, Gaziantep FK’nın şort sponsoru oldu

Lansmanın önemli duyurularından biri de Zirve İçecek Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirket ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması oldu. Anlaşma kapsamında Zirve İçecek Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde yer alan Extron markasının logosu, 2026-2027 sezonunda Gaziantep Futbol Kulübü’nün şortlarının ön yüzünde yer alacak.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Zirve İçecek ailesine ve sponsor markaya desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Gaziantep Futbol Kulübü ve camiamız adına oldukça mutlu bir gün yaşıyoruz. Kulübümüzü hem sportif hem de kurumsal açıdan daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu yolda şehrimizin markalarının ve iş dünyasının desteğini son derece önemsiyoruz. Extron markasıyla gerçekleştirdiğimiz bu anlaşmanın uzun soluklu ve güçlü bir birlikteliğin başlangıcı olacağına inanıyorum. Sayın Baki Bulut’a ve Zirve İçecek ailesine kulübümüze duydukları güven ve verdikleri değerli destek için teşekkür ediyor, anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Zirve İçecek Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kurucu Başkanı Baki Bulut, “Gaziantep Futbol Kulübü, yalnızca sahada mücadele eden bir takım değil; şehrimizin ortak değerlerini, birlikteliğini ve mücadele ruhunu temsil eden çok önemli bir markadır. Böyle güçlü bir camianın yanında yer almak ve kulübümüzün hedeflerine katkı sunmak bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Gaziantep’in iş dünyasında sahip olduğu üretim gücünün ve dayanışma kültürünün spora verilen destekle daha da anlamlı hale geldiğine inanıyoruz. Extron markamızla gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin yalnızca bir sponsorluk anlaşması olarak kalmayacağına, uzun vadeli ve güçlü bir birlikteliğin başlangıcı olacağına inanıyorum. Gaziantep Futbol Kulübü ile aynı hedefler doğrultusunda yürümekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşmanın kulübümüze, markamıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyor; Gaziantep Futbol Kulübü’ne yeni sezonda başarılar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Zirve İçecek Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Extron markasıyla Gaziantep’te başlayan marka yolculuğunu üretim, büyüme ve güçlü iş birlikleriyle sürdürmeyi hedefliyor.

Ayça Elal
Ayça Elal
Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katıldığını gören Arda Güler hemen telefona sarıldı

Fener için yaptığı paylaşım bomba!
Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk

Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk
Rusya-Ukrayna savaşı deniz ticaretini vurdu: Gemiler Trabzon açıklarında bekliyor

Gemiler limanda bekletiliyor, ihracat durma noktasına geldi
Barış Alper Yılmaz'a dev talip

Barış Alper'e dev talip! Bu takımı reddetmesi neredeyse imkansız
Ekonomist Timothy Ash hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması başlatıldı

İngiliz ekonomiste, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması
Anne köpeği vurup yavrusunu öldürdü! Vicdansız adama ev hapsi verildi

Bahçesine giren anne köpeği vurup yavrusunu öldürdü
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı

Fidan hocanın son paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı