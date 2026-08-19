Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş ve oğlu tutuklandı

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile oğlu Keleş tutuklandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ, VEKİLİ BIÇAKLADI

Olay, dün akşam saatlerinde Karataş Mahallesi’nde meydana geldi. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ile sokakta yanına yaklaşan Seydi Ahmet Keleş arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı da olan Seydi Ahmet Keleş, Meriç’i bıçaklayarak kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Meriç, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Aldığı bıçak darbesi ile bağırsakları zarar gören Meriç, akşam ameliyata alındı. Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, arbede sırasında Seydi Ahmet Keleş'in, Milletvekili Meriç’i bıçakladığı yer aldı.

BIÇAKLAMA GEREKÇESİ ORTAYA ÇIKTI

27 suç kaydı olduğu belirtilen Seydi Ahmet Keleş'in, Yeni Parti kurulduktan sonra CHP’den istifa edip, bu partiye geçtiği belirtildi. Seydi Ahmet Keleş'in ilçe başkanlığına aday gösterilmediği için Melih Meriç'e tepkili olduğu öne sürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seydi Ahmet Keleş’in kaçtığı aracı tespit etti. Seydi Ahmet Keleş, şüphelilerden A.Ç., araç değişiminden sonra bindiği ticari araç şoförü E.D., Keleş'in oğlu Hakan Keleş ve olay yerinde bulunan özel güvenlik görevlisi R.Ç. olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu bugün öğle saatlerinde bitti.

Yeni Partili Milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayan yaralayan şüpheli ve 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İŞTE İLK SÖZLERİ

Sevk sırasında basın mensuplarının sorularına cevap veren Seydi Ahmet Keleş, "Pişmanım, bilerek yapmadım. Çok pişmanım, vekil benim arkadaşım. Beni çok tahrik etti. Çok pişmanım, bilerek yapmadım. Yaşadığına çok seviniyorum" ifadelerini kullandı.