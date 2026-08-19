Yeni Parti'de kongre takvimi açıklandı

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin kongre takvimine ilişkin, "22 Ağustos Cumartesi günü itibarıyla kongre takviminin başlanması ve takvimin ilanı olacak. 26 Ağustos'ta üye çizelgelerinin ilçe başkanlığında askıya çıkarılması ve itiraz süresinin başlaması olacak. 26 Ağustos tarihine kadar üye olanlar, devam eden kongre süreçlerinde oy kullanabilecekler." dedi.

Emre, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıya değinerek, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile siyasi partilerin saldırıya karşı ortak tavrını Meclis adına sevindirici bir gelişme olarak niteleyen Emre, "Biz, sorumluların yakalandığı bilgisini aldık. En kısa sürede de hak ettiği cezanın verilmesini istiyoruz. Bunun da takipçisi olacağız." diye konuştu.

Emre, Türkiye'nin bir süredir yargı eliyle dizayn edildiği iddiasında bulunarak, özellikle 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerin ardından her sabah yeni bir operasyonla karşılaştıklarını savundu.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturmayı "darbe süreci" olarak niteleyen Emre, soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dava sürecinde savunma yapmasının engellendiğini öne sürdü.

Partisinin kongre sürecine dair bilgi veren Emre, "22 Ağustos Cumartesi günü itibarıyla kongre takviminin başlanması ve takvimin ilanı olacak. 26 Ağustos'ta üye çizelgelerinin ilçe başkanlığında askıya çıkarılması ve itiraz süresinin başlaması olacak. 26 Ağustos tarihine kadar üye olanlar, devam eden kongre süreçlerinde oy kullanabilecekler." dedi.

Emre, partilerinde yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllardır seçmenlerimizin partiden istediği şekilde, il, ilçe başkanlarını ve genel başkanı parti üyelerimizin seçeceği, adı 'temayül yoklaması', 'aday yoklaması' olabilir... Belirlenen bir tarihte bunları gerçekleştireceğiz ve direkt üyelerimizin oylarıyla belirlenecek. Orada planladığımız ilçe başkanlığı seçimi için başlangıç tarihini 12 Eylül gibi düşünüyoruz. Yine illerde de il başkanının seçimine ilişkin tarihi de 18 Ekim Pazar günü gibi değerlendirdik. Bütün bu seçimler bittikten sonra, il kongrelerinin bitiş tarihi 27 Ekim olacak ve parti meclisimizi toplayacağız. Orada da ilk büyük genel kurulumuzun ve kurultayımızın yapılış tarihini belirleyip sizlerle paylaşacağız."

"Türkiye'nin acil bir seçime ihtiyacı var"

Yeni Parti Sözcüsü Emre, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Yeni Partinin "Terörsüz Türkiye" sürecinde ortak irade ortaya koyamadığı yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Emre, partilerinin tavrını ve yönünü Genel Başkan Özgür Özel'in belirlediğini anlattı.

Emre, Türkiye'nin kanayan, köklü bir yarasına çözüm bulmak adına ne kadar adım varsa atacaklarını söylediklerini hatırlatan Emre, "İçinde bulunduğumuz coğrafya maalesef birçok tehlikeyi içinde barındırıyor. Burada olası dış etkilerle birlikte değerlendirdiğimizde her türlü eleştiriye, tepkiye rağmen yönetim ve Genel Başkan olarak elimizi taşın altına koyduk." dedi.

Yeni Partinin Türkiye'ye yeni bir siyaset anlayışını kazandırmayı amaçladığını da anlatan Emre, "Milletvekilleri bir emir komuta zinciri içerisinde hareket etmek durumunda değildir. Kritik kararlarda zaten grup kararı alınıp da bir baskıyla iradenin değiştirilmesi doğru olmayacaktır. Bu süreçlerde desteğin artması, toplumsal barışın güçlenmesi sadece bu olayla ilgili gerçekleşmeyecektir." ifadesini kullandı.

Emre, Bahçeli'nin "siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerektiğine" dair ifadelerinin anımsatılması üzerine ise "Bizim açımızdan Türkiye'nin acil bir seçime ihtiyacı var. O seçimde Türkiye'nin gerçekten yeni insanlarla buluşması, yönetilmesi, yeni bir anayasanın o zaman yapılması, yeni kanunların yapılması, şeffaf bir yönetimin olması, kuvvetler ayrılığının bulunması... Bunlar Türkiye için olmazsa olmazlardır." dedi.

Partisinin kongre takvimine ilişkin, "İlçe, il, genel merkez için kurultay ve delege olmayacak mı?" sorusuna da Emre, "Şüphesiz ki kanun gereği seçilmesi gereken delegelikler seçilecek, onlar bu seçimlerden sonra yapılacak. Biz orada çıkan karara zaten uyulacağını değerlendiriyoruz. Bundan önceki aday belirleme olsun, başka şekillerde olsun partinin yaptığı temayül yoklamalarında uyum sağlanmıştır." cevabını verdi.

Kaynak: AA