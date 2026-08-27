Araban'da Trafik Işıklandırma Çalışması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, Araban ilçesinde trafik ışıklandırma çalışması gerçekleştirildi.

Ulaşım Daire Başkanlığı ekiplerince, Turgut Özal Mahallesi Babuşoğlu Caddesinde trafik ışıklandırma çalışması başlatıldı.

AK Parti Araban İlçe Başkanı Seydi Vakkas Ömeroğlu yaptığı açıklamada, trafik kazalarının engellenmesi ve trafik güvenliği için başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşımın daha düzenli ve güvenli hale geleceğini kaydetti.

Kaynak: AA