Haberler

Araban'da Trafik Işıklandırma Çalışması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Araban ilçesinde trafik güvenliğini artırmak için trafik ışıklandırma çalışması başlattı. AK Parti İlçe Başkanı Ömeroğlu, çalışmaların kazaları önleyeceğini ve ulaşımı daha güvenli hale getireceğini belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, Araban ilçesinde trafik ışıklandırma çalışması gerçekleştirildi.

Ulaşım Daire Başkanlığı ekiplerince, Turgut Özal Mahallesi Babuşoğlu Caddesinde trafik ışıklandırma çalışması başlatıldı.

AK Parti Araban İlçe Başkanı Seydi Vakkas Ömeroğlu yaptığı açıklamada, trafik kazalarının engellenmesi ve trafik güvenliği için başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşımın daha düzenli ve güvenli hale geleceğini kaydetti.

Kaynak: AA
Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı

Felaketin boyutu her saat büyüyor! Ölü sayısı katlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lyonlu taraftar dolabı açınca şoke oldu

Dolabını açınca gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Borcu olan esnafa kredi kapısı açıldı

Borcu olan esnafa kredi kapısı açıldı
Kur korumalı mevduat tarihi oldu! Hesaplar tamamen sıfırlandı

Bir dönemin sonu! Hesaplarda tek kuruş bile kalmadı
Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni adresi Almanya

Süper Lig devinde ayrılık! Yeni adresi Almanya
Malatya’da konteyner kentte yangın

Konteyner kent alevlere teslim oldu! dört koldan müdahale ediliyor
Bebek arabasında silah bulundu! Genç anne hayatının şokunu yaşadı

Bebeğinin arabasında buldu! Genç anne dehşeti yaşadı
Süper Lig devi çıldırdı! Yıldız isim saatler sonra İstanbul'da

Süper Lig devi çıldırdı! Yıldız isim saatler sonra İstanbul'da