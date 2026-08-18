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Milletvekili Meriç'e saldırı soruşturması

Milletvekili Meriç'e saldırı soruşturması
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıyla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıyla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"SÜRECİ YAKINDAN VE TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ"

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç'e yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Tedavisi süren Sayın Milletvekilimize acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bu kabul edilemez saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Süreci yakından ve titizlikle takip ediyoruz.

"ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ"

Kaynağı ve gerekçesi ne olursa olsun, şiddetin her türlüsüne karşıyız. Adli makamlarımız, bu karanlık saldırının bütün boyutlarını ortaya çıkararak sorumluların adalet önünde hesap vermesi için gereken tüm adımları kararlılıkla atmaktadır."

Kaynak: ANKA
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