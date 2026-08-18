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Gaziantep'te milletvekiline bıçaklı saldırının perde arkası: "Atanamayınca saldırdı" iddiası

Gaziantep'te milletvekiline bıçaklı saldırının perde arkası: 'Atanamayınca saldırdı' iddiası
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Gaziantep'te YENİ Parti Milletvekili Melih Meriç'e yapılan bıçaklı saldırının arkasından ilçe başkanlığı krizi çıktı. Gazeteci Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre; CHP'den istifa edip YENİ Parti'ye geçen eski Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş, atanma yetkisi bulunan Meriç'ten kendisini ilçe başkanı yapmasını istedi. Talebi reddedilince Meriç'i sorumlu tutan Keleş'in saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Gaziantep'te YENİ Parti Milletvekili Melih Meriç'in, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklı saldırıya uğramasıyla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Barış Yarkadaş, saldırının arkasında Oğuzeli İlçe Başkanlığı'na ilişkin bir atama anlaşmazlığının bulunduğunu öne sürdü.

"İLÇE BAŞKANLIĞI TALEP ETTİ"

Yarkadaş'ın aktardığına göre, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçen Seydi Ahmet Keleş, parti içerisinde Oğuzeli İlçe Başkanlığı görevine getirilmek istedi.

Yarkadaş, Keleş'in ilçe başkanı atama yetkisi verilen Melih Meriç'ten bu görevi talep ettiğini, ancak istediği atamanın gerçekleşmemesi üzerine Meriç'i sorumlu tuttuğunu ileri sürdü.

Melih  Meriç

"ATANAMAYINCA MERİÇ'İ SORUMLU TUTTU"

Yarkadaş, olayın perde arkasına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"CHP'den istifa eden Oğuzeli eski ilçe başkanı Seydi Keleş, ilçe başkanı atama yetkisi verilen Melih Meriç'ten Yeni Parti Oğuzeli İlçe Başkanlığını talep ediyor. Atanamayınca bundan Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'i sorumlu tutuyor ve tepkisini kabul edilemez bir biçimde bıçaklı saldırıyla gösteriyor."

Seydi Ahmet Keleş 

Bu iddia, saldırının siyasi parti içerisindeki görev ve makam tartışması nedeniyle yaşandığı değerlendirmelerini beraberinde getirdi.

KELEŞ CHP'DE YENİDEN İLÇE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Seydi Ahmet Keleş, Eylül 2025'te gerçekleştirilen CHP Oğuzeli İlçe Kongresi'nde 128 delegeden 78'inin oyunu alarak yeniden ilçe başkanı seçilmişti. Kongrede Keleş'in rakibi Mustafa Dinçkan ise 50 oy almıştı.

Keleş, o dönem yaptığı açıklamada CHP'yi Oğuzeli'nde birinci parti yapmak için çalışacaklarını söylemişti. Melih Meriç de aynı kongrede yer alan isimler arasındaydı.

İki isim de Özgür Özel'in YENİ Parti'yi kurmasından sonra partilerinden istifa ederek Özel'in yanında yer almıştı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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