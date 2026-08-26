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Steroid Operasyonunda 1 Tutuklama

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İzmir ve Gaziantep'te gümrük kaçağı steroid ilaç ticareti yapan 10 zanlıdan 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest kaldı. Operasyonda 92 bin 728 hap ve 15 bin malzeme ele geçirildi, piyasa değeri 11 milyon lirayı aştı.

İzmir ve Gaziantep'te gümrük kaçağı steroid etken maddesi içeren ilaçların ticareti ve sevkiyatını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 20 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 5'i serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, gümrük kaçağı steroid etken maddesi içeren ilaçların ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yürütülmüş, İzmir ve Gaziantep'te 8 ikamet, depo ve iş yeri ile 2 araçtaki aramalarda 92 bin 728 steroid etken madde içeren ilaç ve 15 bin imalat malzemesi ele geçirilmiş, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Ele geçirilen ürün ve malzemelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 11 milyon 248 bin lira olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA
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