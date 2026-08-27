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Gaziantep'te Alacak Meselesi Kanlı Bitti: 2 Ölü, 5 Yaralı

Gaziantep'te Alacak Meselesi Kanlı Bitti: 2 Ölü, 5 Yaralı
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Gaziantep'in Bostancık Mahallesi'nde alacak meselesi yüzünden husumetli iki grup arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri adli tıbba kaldırılırken, jandarma soruşturma başlattı.

GAZİANTEP'te alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Bostancık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Yasin Ö. (33), Hüseyin Ö. (18), Murat Ö. (46), Mustafa Ö., Mehmet Ö. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi, Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi ve Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Yasin Ö. de hayatını kaybetti.

Kavgada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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