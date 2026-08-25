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Nizip'te Polisten Kaçan Sürücü 3 Araca Çarptı

Nizip'te Polisten Kaçan Sürücü 3 Araca Çarptı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü 3 araca çarptı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü 3 araca çarptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında K.K. idaresindeki 61 BA 555 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü, park halindeki 3 araca çarptı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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