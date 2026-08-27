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Gaziantep'te kafa kafaya çarpışma: 2 ölü, 4 yaralı

Gaziantep'te kafa kafaya çarpışma: 2 ölü, 4 yaralı
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Gaziantep’te otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Şahinbey ilçesi Güneyşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İhsan Toprak (34) idaresindeki 50 ACR 650 plakalı otomobil ile Abdulkadir K. (23) kontrolündeki 55 AAE 332 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası yol kenarına savrulan otomobil hurda yığınına döndü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekip sevk edildi.

2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Olay yerine gelen ekiplerin kontrollerinde feci kazada otomobilde bulunan sürücü İhsan Toprak ile Lalihan Toprak (25) isimli 2 kişinin hayatını kaybettiği, otomobildeki diğer 3 kişi ile hafif ticari araç sürücüsünün yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastaneleri kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise, olay yerinde tamamlanan çalışmaların ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili jandarma ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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