FUTBOL FEDERASYONU HABERLERİ
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Futbol Federasyonu Haberleri

Futbol Federasyonu haber, Futbol Federasyonu son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Futbol Federasyonu - Bugün
Giresun'da Süper Lig coşkusu
GZT Giresunspor'un TFF 1. Lig'in 34. ve son hafta maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 yenerek 44 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselmesi kentte sevinçle karşılandı.
Futbol Federasyonu: Eyüp Arın: 'Bir sezonu sevabıyla, günahıyla bitirdik'Futbol Federasyonu - Bugün

Eyüp Arın: "Bir sezonu sevabıyla, günahıyla bitirdik"

Futbol Federasyonu: Adanaspor-Yılport Samsunspor maçının ardındanFutbol Federasyonu - Bugün

Adanaspor-Yılport Samsunspor maçının ardından

Futbol Federasyonu - Bugün
Recep Yazıcı: ""Mücadelemiz başa baş olmadı, olmaya çalıştı"
TFF 1. Lig'in son haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 4-1 mağlup olan Menemenspor'da Teknik Sorumlu Recep Yazıcı, "Mücadelemiz başa baş olmadı, olmaya çalıştı" dedi.
Futbol Federasyonu - Bugün
Alpaslan Uysal: "Gönül isterdi ki biz de ilk 6'da olalım"
Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Alpaslan Uysal, "Gönül isterdi ki biz de ilk 6'ya girelim. İlk yarı ligi forse ettik ama ikinci yarı toparlayamadık.
Futbol Federasyonu: Yılport Samsunspor maçının ardındanFutbol Federasyonu - Bugün

Yılport Samsunspor maçının ardından

Futbol Federasyonu: Adana'dan vakaları patlatacak görüntüler! Şampiyonluk kutlamaları korona partisine döndüFutbol Federasyonu - Bugün

Adana'dan vakaları patlatacak görüntüler! Şampiyonluk kutlamaları korona partisine döndü

Futbol Federasyonu - Bugün
Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan şampiyonluk yorumu Açıklaması
TFF 1. Lig'in son haftasında Menemenspor'u 4-1 yenerek adını Süper Lig'e yazdıran Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, "Bu şampiyonluk Adana'ya çok yakıştı.
Futbol Federasyonu - Bugün
Samet Aybaba: Şampiyonluk Adana'ya çok yakıştı
TFF 1'inci Lig'de Menemenspor'u deplasmanda 4-1 yenip şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba çok büyük gurur yaşadığını söyledi.
Futbol Federasyonu: Süper Lig coşkusuFutbol Federasyonu - Bugün

Süper Lig coşkusu

Adana'dan vakaları patlatacak görüntüler! Şampiyonluk kutlamaları korona partisine döndü
Futbol Federasyonu - Bugün
CANLI YAYIN DUYURUSU
TFF 1'inci Lig'de 2'nci olarak Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor'un başkanı Hakan Karaahmet'in açıklamalarını DHA FEED 2'den CANLI yayınlamaktayız.
Futbol Federasyonu - Bugün
Adana Demirspor'da Süper Lig coşkusu
TFF 1. Lig'de son hafta mücadelesinde deplasmanda Menemenspor'u 4-1 yenerek Süper Lig vizesi alan Adana Demirsporlu futbolcular, maç bitiminde büyük sevinç yaşadı.
Futbol Federasyonu: Playoff'a yükselen takımlar belli oldu! Playoff eşleşmeleri!Futbol Federasyonu - Bugün

Playoff'a yükselen takımlar belli oldu! Playoff eşleşmeleri!

Futbol Federasyonu - Bugün
TFF 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu
TFF 1. Lig'de bugün oynanan 34. hafta maçlarının ardından normal sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan takımlar, play-off müsabakaları oynamaya hak kazandı.
Futbol Federasyonu - Bugün
Son dakika haberi... Bakan Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselen kulüpleri kutladı
Son dakika haberler: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor kulüplerini kutladı.
Futbol Federasyonu - Bugün
Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Yeni Adana StadıHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Nurettin Dinçer Demir, Hüseyin AylakAdanaspor: Burak Çapkınoğlu, Cenk Alptekin, Harun Kaya (Dk. 84 Melih Kaya İşdil), Donkor, Celil Yüksel (Dk. 84 İbrahim Aksu), Hıfsullah İsmail Erdoğan, Uğurcan Yazğılı, Daniel, Kingsley (Dk.
Futbol Federasyonu - Bugün
TFF 1. Lig'de Play-Off eşleşmeleri belli oldu
Süper Lig'e son bileti almak için Samsunspor, İstanbulspor, Altay ve Altınordu takımları Play-Off'da mücadele edecek.
Futbol Federasyonu - Bugün
Son dakika haber... TFF'den Süper Lig'e yükselen takımlara tebrik
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1'inci Lig'de şampiyon olan Adana Demirspor ve lig ikincisi olarak Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor'u tebrik etti.
Futbol Federasyonu - Bugün
Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Menemen İlçeHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Orkun Aktaş, Oğuz Kağan ÇalışırMenemenspor: Fatih Demirlek, Rıdvan Koçak (Dk. 46 Yusuf Talum), Ömer Şahbaş, Abdulkadir Öksüz, Emre Batuhan Adıgüzel, Aydın Yılmaz (Dk. 79 Alper Buğan), Berkay Samancı, Cem Çelik (Dk.
Futbol Federasyonu: Adana Demirspor'un 26 yıl sonra gelen şampiyonluğu, kentte coşkuyla kutlandıFutbol Federasyonu - Bugün

Adana Demirspor'un 26 yıl sonra gelen şampiyonluğu, kentte coşkuyla kutlandı

Futbol Federasyonu - Bugün
Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Esenyurt Necmi KadıoğluHakemler: Atilla Karaoğlan, Baran Eraslan, Ömer Tevfik ÖzkoçTuzlaspor: Angeler, Muhammed Gönülaçar (Dk. 46 Mahmut Bulut), Arif Morkaya, Yasin Güreler, Ferhat Öztorun, Segbefia (Dk. 46 Ufuk Kadıoğlu), Muhammed Sarıkaya, Pucko (Dk.
Futbol Federasyonu: Yılport Samsunspor: 0-2Futbol Federasyonu - Bugün

Yılport Samsunspor: 0-2

Futbol Federasyonu: Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu? GZT Giresunspor süper lig'e çıktı mı?Futbol Federasyonu - Bugün

Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu? GZT Giresunspor süper lig'e çıktı mı?

Futbol Federasyonu: Son dakika haberi | 26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, şampiyonluğu kutladıFutbol Federasyonu - Bugün

Son dakika haberi | 26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor taraftarları, şampiyonluğu kutladı

Futbol Federasyonu - Bugün
CANLI YAYIN DUYURUSU
TFF 1'inci Lig'de şampiyonluğa ulaşan Adana Demirspor'da taraftarların Adana'daki coşkusunu DHA FEED 1'den CANLI yayınlamaktayız.
Futbol Federasyonu - Bugün
Son dakika haberleri: TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Tuzlaspor'u 2-1 mağlup eden GZT Giresunspor, Süper Lig'e yükseldi.
Son dakika spor haberi: TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Tuzlaspor'u 2-1 mağlup eden GZT Giresunspor, Süper Lig'e yükseldi.
Futbol Federasyonu: TFF 1. Lig'de şampiyon Adana Demirspor ile ikinci Giresunspor Süper Lig'e yükseldiFutbol Federasyonu - Bugün

TFF 1. Lig'de şampiyon Adana Demirspor ile ikinci Giresunspor Süper Lig'e yükseldi

Futbol Federasyonu - Bugün
Son dakika haberleri | TFF 1. Lig'de 34. ve son hafta maçında deplasmanda Menemenspor'u 4-1 mağlup eden Adana Demirspor, şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi.
Son dakika haberi: TFF 1. Lig'de 34. ve son hafta maçında deplasmanda Menemenspor'u 4-1 mağlup eden Adana Demirspor, şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi.
Futbol Federasyonu: Son Dakika: Süper Lig'e çıkan takım belli oldu! Adana Demirspor Süper Lig'e yükseldi!Futbol Federasyonu - Bugün

Son Dakika: Süper Lig'e çıkan takım belli oldu! Adana Demirspor Süper Lig'e yükseldi!

Futbol Federasyonu - Bugün
(ÖN HABER) Adana Demirspor taraftarının Süper Lig heyecanı
ADANA / DHATFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor taraftarı, takımlarının şampiyonluğunu coşkuyla kutluyor.
Futbol Federasyonu: Derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan, Riva'da yer kalmayınca maçı Aslantepe'de takip ettiFutbol Federasyonu - Bugün

Derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan, Riva'da yer kalmayınca maçı Aslantepe'de takip etti

Futbol Federasyonu: Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? Hangi maçlar sonucunda Süper Lig'e çıkacak takımlar belli olacak?Futbol Federasyonu - Bugün

Süper Lig'e hangi takımlar çıkacak? Hangi maçlar sonucunda Süper Lig'e çıkacak takımlar belli olacak?

Futbol Federasyonu - Bugün
Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline seyirci alınacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finaline Gürsel Aksel Stadı'nın 3'te 1'i oranında seyirci alınacağını açıkladı.
Futbol Federasyonu: Mustafa İzgi: 'Son saniye golü için üzgünüz'Futbol Federasyonu - Bugün

Mustafa İzgi: "Son saniye golü için üzgünüz"

Futbol Federasyonu - Bugün
Son dakika haberi: TFF, Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gürsel Aksel Stadı'nın 3'te 1'i oranında seyirci alınacağını açıkladı.
Son dakika haber: TFF, Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gürsel Aksel Stadı'nın 3'te 1'i oranında seyirci alınacağını açıkladı.
Futbol Federasyonu: Balıkesirspor - Altınordu maçının ardındanFutbol Federasyonu - Bugün

Balıkesirspor - Altınordu maçının ardından

Futbol Federasyonu: Mustafa Denizli: 'Bu mutluluğu yaşamak istiyorum'Futbol Federasyonu - Bugün

Mustafa Denizli: "Bu mutluluğu yaşamak istiyorum"

Futbol Federasyonu: TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Samsunspor: 2Futbol Federasyonu - Bugün

TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 Samsunspor: 2

Futbol Federasyonu: TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 1 - GZT Giresunspor: 2Futbol Federasyonu - Bugün

TFF 1. Lig: Tuzlaspor: 1 - GZT Giresunspor: 2

Futbol Federasyonu: Son Dakika: Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline seyirci alınacakFutbol Federasyonu - Bugün

Son Dakika: Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline seyirci alınacak

Futbol Federasyonu: 1.Lig'de Play-off'a kimler kaldı? Play-off maçları ne zaman?Futbol Federasyonu - Bugün

1.Lig'de Play-off'a kimler kaldı? Play-off maçları ne zaman?

Futbol Federasyonu: Adana Demirspor taraftarları sosyal medyada şampiyonluğu kutluyorFutbol Federasyonu - Bugün

Adana Demirspor taraftarları sosyal medyada şampiyonluğu kutluyor

Futbol Federasyonu: Mehmet Ak: 'Play-Out sistemi gelirse memnuniyet duyarız'Futbol Federasyonu - Bugün

Mehmet Ak: "Play-Out sistemi gelirse memnuniyet duyarız"

Futbol Federasyonu: Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: 'Oyuncularımız Avrupa kulüplerinin radarına girdi'Futbol Federasyonu - Bugün

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: "Oyuncularımız Avrupa kulüplerinin radarına girdi"

Futbol Federasyonu: TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Adana Demirspor: 3 (İlk yarı sonucu)Futbol Federasyonu - Bugün

TFF 1. Lig: Menemenspor: 0 Adana Demirspor: 3 (İlk yarı sonucu)

Futbol Federasyonu: Metin Koç: '44 yıllık özlemi hasret bugün son bulacak inşallah'Futbol Federasyonu - Bugün

Metin Koç: "44 yıllık özlemi hasret bugün son bulacak inşallah"

Futbol Federasyonu: SPOR Mustafa Denizli: Bu mutluluğu yaşamak istiyorumFutbol Federasyonu - Bugün

SPOR Mustafa Denizli: Bu mutluluğu yaşamak istiyorum

Futbol Federasyonu: Saffet Akbaş: 'Süper Lig'e çıkmak istiyoruz'Futbol Federasyonu - Bugün

Saffet Akbaş: "Süper Lig'e çıkmak istiyoruz"

Futbol Federasyonu: Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz: 'Play-Off'a kalmak istiyorduk'Futbol Federasyonu - Bugün

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz: "Play-Off'a kalmak istiyorduk"

Futbol Federasyonu - Bugün
Futbol: TFF 1. Lig
Stat: OsmanlıHakemler: Alper Çetin, Ata Yıldırım, Cem ÖzbayAnkaraspor: Mejias (Dk. 46 Berk Balaban), Fatih Kızılkaya, Ercan Yazıcı (Dk. 46 Mohammed), Gökhan Akkan, Mahmut Akan, Blagojevic, Barış Zeren (Dk. 85 Oğuzhan Efe Yılmaz), Mehmet Burak Tarlabölen (Dk. 63 Ali Rıza Kılıç), Bodul (Dk.
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Şu an buradasınız: Futbol Federasyonu Haberleri | Futbol Federasyonu Haber - Haberler - Futbol Federasyonu haberleri, son dakika futbol federasyonu haber ve gelişmeleri burada. Giresun'da Süper Lig coşkusu.
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