Eskişehirspor- Denizli İdmanyurdu Güreller maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak sorusu, karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverlerin merak ettiği konular arasında. TFF 3. Lig'deki Eskişehirspor- Denizli İdmanyurdu Güreller maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 15.30'da Eskişehir Yeni Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ESKİŞEHİRSPOR-DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER MAÇI HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor ile Denizli İdmanyurdu Güreller arasındaki TFF 3. Lig maçı, Tivibu Spor kanalından canlı olarak ekrana gelecek. Tivibu Spor, alt liglerdeki pek çok karşılaşmayı futbolseverlerle buluşturan kanallar arasında yer alıyor.

TİVİBU SPOR HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

Tivibu Spor, şu platformlarda yer alıyor:

Tivibu: 77. kanal

Filbox: 77. kanal

Kanalın yayınları ayrıca Tivibu'nun resmi internet sitesi ve uygulaması üzerinden de takip edilebiliyor. Platformların kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için yayın öncesinde kullanılan platformun güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor. İnternet üzerinden yapılan yayınlarda ise bağlantı hızına bağlı olarak zaman zaman kesinti yaşanabiliyor.

ESKİŞEHİRSPOR-DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER MAÇI HANGİ GÜN?

Eskişehirspor-Denizli İdmanyurdu Güreller maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, TFF 3. Lig'in normal sezon programı kapsamında gerçekleştirilecek. Pazar günü öğleden sonra oynanacak maç, hafta sonu futbol programının önemli karşılaşmaları arasında yer alıyor.

ESKİŞEHİRSPOR-DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 15.30 olarak belirlendi. Maç saati ya da yayın programında federasyon tarafından değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde son durumun kontrol edilmesi faydalı olacak.

ESKİŞEHİRSPOR-DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Eskişehir'de bulunan Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak. Modern yapısıyla dikkat çeken stadyum, Eskişehirspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. Maçı tribünden izlemek isteyen taraftarların bilet satışlarına ilişkin duyuruları kulübün resmi kanallarından takip etmesi öneriliyor.

TFF 3. LİG HAKKINDA

TFF 3. Lig, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen profesyonel liglerin dördüncü kademesidir. Lig, takımların coğrafi dağılımı dikkate alınarak oluşturulan gruplar halinde oynanıyor. Gruplarını üst sıralarda tamamlayan takımlar TFF 2. Lig'e yükselme hakkı elde ederken, alt sıralarda kalan takımlar amatör kümeye düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

3. Lig, köklü Anadolu kulüplerinin yeniden yükselme mücadelesi verdiği ve genç oyuncuların profesyonel futbola adım attığı önemli bir lig olarak görülüyor. Bu nedenle ligde oynanan maçlar, şehir takımlarının taraftarları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

ESKİŞEHİRSPOR VE DENİZLİ İDMANYURDU

Eskişehirspor, Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olarak biliniyor. Kırmızı-siyah renkli kulüp, geçmişte Süper Lig'de uzun yıllar mücadele etmiş ve Türkiye Kupası gibi önemli başarılar elde etmişti. Kulüp, son yıllarda yaşadığı zorlu dönemin ardından yeniden üst liglere yükselme hedefiyle mücadele ediyor.

Denizli İdmanyurdu Güreller ise Denizli'nin temsilcilerinden biri olarak 3. Lig'de mücadele ediyor. Konuk ekip, Eskişehir deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN NELER GEREKİYOR?

Eskişehirspor-Denizli İdmanyurdu Güreller maçını izlemek için Tivibu ya da Filbox platformlarında Tivibu Spor kanalına erişim sağlanması gerekiyor. Kanalın yayınlarına ilişkin paket ve abonelik koşulları için platformların resmi kanallarından bilgi alınabilir. İnternetten izlemek isteyenlerin kesintisiz bir yayın için hızlı bir bağlantı kullanması öneriliyor.

ESKİŞEHİR'DE FUTBOL TUTKUSU

Eskişehir, Türkiye'nin futbol kültürü güçlü şehirlerinden biri olarak biliniyor. Eskişehirspor'un taraftarları, takımlarını alt liglerde de yalnız bırakmamasıyla dikkat çekiyor. Kulübün iç saha maçları, şehirde önemli bir sosyal etkinlik haline geliyor ve tribünlerde coşkulu bir atmosfer oluşuyor. Bu nedenle Eskişehirspor'un iç saha maçları, yalnızca 3. Lig'in değil, Türk futbolunun alt liglerinin en çok ilgi gören karşılaşmaları arasında yer alıyor. Denizli İdmanyurdu Güreller karşısında da tribünlerin takımına güçlü bir destek vermesi bekleniyor.

Karşılaşmanın sonucu, iki takımın grup sıralamasındaki konumunu doğrudan etkileyecek. Ev sahibi ekip taraftarı önünde kazanarak üst sıralardaki iddiasını sürdürmek isterken, konuk ekip de deplasmandan puanla dönerek sezonun geri kalanına moralli devam etmeyi hedefliyor.