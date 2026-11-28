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Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş'a karşı oynadığı 10 derbiyle takımının en deneyimli futbolcusu olarak yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, 30 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızlılarda, mevcut kadro içerisinde siyah-beyazlılar ile oynanan derbilerde en çok Barış Alper Yılmaz forma giydi. 2021 yılında transfer olan Yılmaz, bu süreçte Beşiktaş'a karşı 9'u Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 10 maçta oynadı. Söz konusu müsabakalarda Aslan, 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Barış Alper Yılmaz'ın ardından sarı-kırmızılılarda Beşiktaş derbilerinde Lucas Torreira 9, Abdülkerim Bardakcı da 8 kez kez forma giydi. Fenerbahçe derbilerinde gol kaydeden Barış Alper, siyah-beyazlılara karşı gol sevinci yaşayamadı.

Galatasaray Teknik Direktör Okan Buruk'un hücum dışında bek pozisyonunda görev verdiği Barış Alper Yılmaz, bu sezon Süper Lig'de 11, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 olmak üzere toplamda 16 maçta görev aldı. 26 yaşındaki futbolcu bu müsabakalarda 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı