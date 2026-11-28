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Aliağa FK Kastamonuspor maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı Tivibu Spor. TFF 2. Lig kapsamındaki Aliağa FK Kastamonuspor maçı, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü İzmir'de oynanacak ve Tivibu Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri, iki takımın son durumu ve maçın detayları haberimizde.

ALİAĞA FK KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Aliağa FK Kastamonuspor maçı Tivibu Spor üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, TFF 2. Lig kapsamında oynanacak.

ALİAĞA FK KASTAMONUSPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Tivibu Spor, Tivibu platformunda 77. kanaldan ve Fil Box platformunda 77. kanaldan izlenebiliyor. Kanal numaralarının zaman zaman değişebileceği göz önünde bulundurularak, maç öncesinde kullanılan platformun güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

ALİAĞA FK KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Aliağa FK Kastamonuspor maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma TFF 2. Lig kapsamında yapılacak.

ALİAĞA FK KASTAMONUSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Aliağa FK Kastamonuspor maçı, İzmir'de oynanacak.

ALİAĞA FK KASTAMONUSPOR MAÇININ ÖNEMİ NE?

TFF 2. Lig'de Aliağa FK, sahasında Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek. Üst lig hedefi bulunan iki takım için de karşılaşma, sezonun ilk yarısında puan tablosundaki yerlerini sağlamlaştırmak açısından önem taşıyor.

TFF 2. LİG HAKKINDA

TFF 2. Lig, Türkiye'de profesyonel futbolun üçüncü kademesi. Ligde takımlar iki grupta mücadele ediyor; grup birincileri doğrudan Trendyol 1. Lig'e yükselirken play-off'u kazanan takımlar da üst lige çıkma hakkı elde ediyor.