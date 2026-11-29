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TFF yayın ihalesi ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak, hangi paketler satışa çıkarılacak ve ihale nasıl yapılacak? TFF yayın ihalesinin tarihi, yeri, yöntemi, paket detayları ve mevcut yayıncı beIN Sports'un sözleşmesine ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

TFF YAYIN İHALESİ NE ZAMAN?

TFF yayın ihalesi, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü yapılacak. İhalenin başlangıç saati 14.00 olarak açıklandı. TFF'nin ilk planında 13 Ocak 2027 tarihi yer alıyordu. Federasyon daha sonra ihaleyi öne çekerek 30 Kasım 2026'ya aldı.

TFF YAYIN İHALESİ NEREDE YAPILACAK?

İhale, İstanbul Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. İhale süreci, TFF'nin YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

TFF YAYIN İHALESİ NASIL YAPILACAK?

İhale, kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle yapılacak. Süreç, Yayın İhale Komisyonu'nun gözetiminde ve noter huzurunda yürütülecek. Katılımcılar, teklif dosyalarını saat 14.00 ile 14.10 arasında komisyona sunacak. İhale dokümanları, 750 bin lira bedelle satışa sunuldu.

YAYIN İHALESİ HANGİ SEZONLARI KAPSIYOR?

Yeni yayın ihalesi, 2027-2028 sezonundan 2031-2032 sezonu sonuna kadar beş sezonu kapsıyor. İhalede Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının yayın hakları satışa çıkarılacak.

TFF YAYIN İHALESİNDE HANGİ PAKETLER VAR?

TFF, yayın haklarını beş farklı paket halinde ihaleye çıkardı. Paketler şöyle:

Paket A: Süper Lig yayın hakları

Paket B: 1. Lig yayın hakları, iki ligin radyo yayınları ve geniş özet hakları

Paket C: Süper Lig ve 1. Lig'in uluslararası yayın hakları

Paket D: Uluslararası bahis sitelerinden yayın ve dijital özet hakları

Paket E: Tüm paketlerin birlikte devri

Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarından elde edilecek veri hakları ise ihale kapsamı dışında tutuldu.

TFF'DEN İHALE ÖNCESİ AÇIKLAMA

TFF, ihale öncesinde yaptığı açıklamada ihalenin yalnızca ticari bir süreç olmadığını, sonuçların Türk futbolunun ekonomik geleceğini belirleyeceğini vurguladı. Federasyon, daha önce görülmemiş ölçekte ve çeşitlilikte teklif alternatifleri aldığını belirterek bu durumun "liglerimizin sahip olduğu potansiyelin ve Türk futboluna duyulan ticari ilginin önemli bir göstergesi" olduğunu ifade etti.

İhale hazırlıkları, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği ile birlikte yürütüldü. Kulüpler Birliği, Süper Lig yayın haklarının piyasa değerini belirlemek için uzman bir danışmanlık şirketinden hizmet aldı ve yayın kalitesine yönelik teknik bir rapor hazırlattı.

MEVCUT YAYINCI KİM, SÖZLEŞME NE ZAMAN BİTİYOR?

Süper Lig'in mevcut yayın hakları beIN Media Group'ta bulunuyor. beIN, 2 Mart 2024'te sonuçlanan ihalede tüm hakları kapsayan Paket E'yi sezon başına 182 milyon dolar bedelle kazanmıştı. Bu tutar, KDV dahil 218,4 milyon dolara karşılık geliyordu. Mevcut sözleşme, 2026-2027 sezonunun sonunda sona erecek. Yeni ihaleyi kazanacak kuruluş, 2027-2028 sezonundan itibaren yayınlara başlayacak.

TFF yayın ihalesine katılacak firmalara ve taban fiyata ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.