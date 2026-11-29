Eskişehirspor, TFF 3. Lig'in 14. haftasında Denizli İdman Yurdu 1959 SK'yı 6-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 3. Lig'in 14. haftasında Eskişehirspor, sahasında Denizli İdman Yurdu 1959 SK'yı 6-0 yendi. Eskişehirspor'un gollerini Hasan Kaya, Osman Arslantaş, Mert Başer ve Kerem Baykuş kaydetti.
TFF 3. Lig'in 14. haftasında Eskişehirspor, sahasında karşılaştığı Denizli İdman Yurdu 1959 SK'yı 6-0 yendi.
Stat: Prof. Dr. Fethi Heper
Hakemler: Sezer Yalçın, Ramazan Çiftçi, Mete Topçu
Eskişehirspor: Bora Göymen, Ertuğrul Kurtuluş (Emre Sarıkaya dk. 46), Arda Okumuş, Fırat Sarı (Beykan Şimşek dk. 69), Mert Başer (Emre Tangeldi dk. 62), Mehmet Bağlı, İsmail Kulet (Murat Şenel dk. 63), Kerem Baykuş, Sarper Çağlar (Ahmet Kara dk. 46), Hasa Kaya, Osman Arslantaş
Denizli İdman Yurdu 1959 SK: Umutcan Yenisoy, Kemal Bayrak, Yunus Emre Bilgin, Yunus Emre Duyan, Şevket Yıldız (Yavuz Tatar dk. 63), Mustafa Arda Mutlu, Oktay Ergün (Hakan Kapukıran dk. 46), İmran Kaçmaz (Tuğrul Çitişli dk. 35), Emre Işık, Tolga Yakut (Metin arda Yenice dk. 83), Alperen Kahraman (Mehmet Deveci dk. 35)
Goller: Hasan Kaya (dk. 8), Osman Arslantaş (dk. 28 ve 32), Mert Başer (dk. 36), Kerem Baykuş (dk. 47 ve 79) (Eskişehirspor)