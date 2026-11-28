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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün, uzun süredir birlikte olduğu Tuğçe Alaca ile dünyaevine girdi. Türk futbolunun önemli isimlerini bir araya getiren düğünde çiftin nikah şahitliğini Fatih Terim, Dursun Özbek, Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir yaptı. Düğüne TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın da katıldı.

TERİM'İN SURATINDAN DÜŞEN BİN PARÇA

Düğünden paylaşılan görüntülerde Fatih Terim'in oldukça asık bir suratla sağa sola baktığı görüldü. Tecrübeli teknik adamın yüz ifadesi dikkat çekerken aynı salonda İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da bulunması, beraberinde çeşitli yorumları getirdi.